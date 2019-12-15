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В Мексике с помощью 3D-печати создают дома для бедных. Видео

В мексиканском муниципалитете Накахука, штат Табаско, построят первый жилищный сектор с 50 домами, созданными с помощью 3D-печати. Об этом сообщает Grupoen Concreto. Проект реализуется в сотрудничестве трех фирм – Échale de México, New Story и Icon 3DTech. Площадь каждого дома составляет 47 м². В них две спальни, гостиная, кухня и ванная. Дома создают с помощью принтера от Icon Vulcan II, длина которого составляет несколько метров. Программное обеспечение прибора фиксирует погодные условия, и машина корректирует состав смеси бетона. Так, в разное время суток он может быть более сухим или влажным. Жилье рассчитано на бедные семьи со средним доходом около $76 в месяц.

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Площадь дома составляет 47 м&sup2;
Площадь дома составляет 47 м²
Скриншот: New Story / YouTube
видео

New Story / YouTube
Теги: Мексика, помощь, жилье, программное обеспечение, 3D-принтер
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