В МОФТ определили список лучших брокеров и криптобирж Украины

Каждый трейдер может ознакомиться с основной информацией о торговых условиях лучших Форекс-брокеров, а также изучить рейтинг криптобирж Украины в одном месте – на официальном сайте МОФТ Фото: tradersunion.com

Все исследования, проводимые ведущими финансовыми экспертами МОФТ, финансируются исключительно из бюджета объединения и являются благотворительной инициативой, направленной на развитие финансового рынка Украины. Результаты исследования МОФТ заслуживают доверия и являются независимыми.

Методология МОФТ – алгоритм проверки брокеров

Функциональные группы параметров методологии МОФТ:

В рамках проверки брокеров и криптовалютных бирж специалисты МОФТ изучают и анализируют более 100 основных параметров их работы, а затем публикуют полученные данные. Для достижения объективных результатов брокеры и криптобиржи проходят аудит по уникальному алгоритму – методологии МОФТ. Методология – это набор основных и второстепенных параметров работы брокерских компаний и криптобирж, которые объединены в пять функциональных групп.

Экономическая – группа 1. Состоит из 18 параметров. В рамках этой группы эксперты рассматривают и анализируют динамику объема торгов (положительную/отрицательную) и определяют наличие роста или спада торгового оборота.

Финансовая – группа 2. Состоит из 22 параметров. В рамках этой группы эксперты рассматривают и анализируют скорость обработки финансовых транзакций, связанных с вводом и выводом средств, уровень торговых/неторговых комиссий, уровень безопасности денежных средств клиентов, а также способы их хранения.

Клиентская – группа 3. Состоит из 27 параметров. В рамках этой группы эксперты рассматривают и анализируют качество поддержки клиентов, бонусные и инвестиционные программы брокеров и криптобирж, а также предложения для партнеров.

Сервисная – группа 4. Состоит из 23 параметров. В рамках этой группы эксперты рассматривают и анализируют количество способов связи с брокером, сроки приема запросов от клиентов и их обработки, часы работы службы поддержки компании.

Репутационная – группа 5. Состоит из 17 параметров. В рамках этой группы эксперты рассматривают и анализируют уровень доверия к брокеру: изучают отрицательные отзывы о работе компании, положительные отзывы клиентов, характер отзывов клиентов о брокере, реакцию представителей брокера на негативные отзывы клиентов.

Данные, полученные в ходе проверки брокеров и криптобирж, публикуются в открытом доступе и являются результатами комплексного экспертного исследования.

Каждый трейдер может ознакомиться с основной информацией о торговых условиях лучших Форекс-брокеров, а также изучить рейтинг криптобирж Украины в одном месте – на официальном сайте МОФТ.

МОФТ – это объединение трейдеров, участники которого получают дополнительный доход в виде компенсации части спреда или комиссии за каждую совершенную сделку (рибейт), даже убыточную, а также работают на Форекс и рынке криптовалют под надежной защитой квалифицированных юристов.