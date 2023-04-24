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В ряде областей Украины наблюдали за полярным сиянием. Фото и видео редкого для этих широт явления

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Полярное сияние в Киевской области
Полярное сияние в Киевской области
Фото: Inform UA / Twitter

Вечером 23 апреля в ряде областей Украины наблюдали за полярным сиянием, фото и видео украинцы опубликовали в соцсетях.

Снимки, сделанные в Киевской области, обнародовали в Facebook паблики Inform UA и "Де у Києві"

https://www.facebook.com/place.kyiv/posts/pfbid0shJ1qAjjdrLqV3RTmm1jXEhMcg4ScxoZrWWahqf11xZwXd7dHY5XuPE9F9CyyVVYl

Фото, на которых зафиксировано полярное сияние в Хмельницком, опубликовал пользователь Instagram Photoscape_km. 

Во Львовской области явление запечатлел Кирилл Бойко. 

Полярное сияние (также его называют северным сиянием, южным или авророй) – это атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы, которое возникает под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитное поле планеты к полюсам.

Обычно явление наблюдают в северных и южных широтах – 20–35° от полюсов Земли. Территория Украины расположена между 44° та 52° северной широты. 

Вчера вечером полярное сияние наблюдали в разных точках планеты. Так, его видели в соседней с Украиной Беларусью. 

В США явление видели в штате Вайоминг, отмечает газета San Francisco Chronicle. Причиной вчерашнего явления стала мощная геомагнитная буря, которая обрушилась на северное полушарие Земли, объясняется в статье. 

В Ирландии это выглядело так:

Британское издание The Telegraph пишет, что буря прогнозировалась настолько мощной, что полярное сияние могли увидеть южнее Ла Манша, но в самой Великобритании наблюдениям, вероятно, помешала погода – Метеорологическое управление королевства предупредило вчера, что на большей части территории страны "будет слишком много туч". Сегодня вечером там прогнозируют "более ясное небо" и "больше шансов на хорошие виды". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Украина, Великобритания, Ирландия, северное сияние, метеорология, атмосфера
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