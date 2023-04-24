В ряде областей Украины наблюдали за полярным сиянием. Фото и видео редкого для этих широт явления

Снимки, сделанные в Киевской области, обнародовали в Facebook паблики Inform UA и "Де у Києві".
Північне сяйво над Київською областю #північнесяйво #київщина #київськаобласть #україна #новиниукраїни #новини pic.twitter.com/xLqZGjk8SZ— Inform UA (@InformUAnews) April 23, 2023
Фото, на которых зафиксировано полярное сияние в Хмельницком, опубликовал пользователь Instagram Photoscape_km.
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Во Львовской области явление запечатлел Кирилл Бойко.
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Полярное сияние (также его называют северным сиянием, южным или авророй) – это атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы, которое возникает под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитное поле планеты к полюсам.
Обычно явление наблюдают в северных и южных широтах – 20–35° от полюсов Земли. Территория Украины расположена между 44° та 52° северной широты.
Вчера вечером полярное сияние наблюдали в разных точках планеты. Так, его видели в соседней с Украиной Беларусью.
В США явление видели в штате Вайоминг, отмечает газета San Francisco Chronicle. Причиной вчерашнего явления стала мощная геомагнитная буря, которая обрушилась на северное полушарие Земли, объясняется в статье.
В Ирландии это выглядело так:
THE COMING OF THE LIGHTS: The clouds did their best to ruin tonight's spectacular display of Aurora Borealis (Northern Lights) over Síd in Broga (Newgrange), but they could not completely obscure the brilliance and beauty!#auroraborealis #northernlights #newgrange pic.twitter.com/zl4gcCn0Wb— Mythical Ireland (@mythicalireland) April 23, 2023
Британское издание The Telegraph пишет, что буря прогнозировалась настолько мощной, что полярное сияние могли увидеть южнее Ла Манша, но в самой Великобритании наблюдениям, вероятно, помешала погода – Метеорологическое управление королевства предупредило вчера, что на большей части территории страны "будет слишком много туч". Сегодня вечером там прогнозируют "более ясное небо" и "больше шансов на хорошие виды".
In Scotland and northern England you may be able to spot the #Aurora Borealis tonight, though there will be too much cloud for most— Met Office (@metoffice) April 23, 2023
Clearer skies tomorrow night mean there will be a greater chance for some good views pic.twitter.com/uyoBu96bRV