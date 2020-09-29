Умер украинский фотограф Виктор Марущенко

Скончался известный украинский фотограф Виктор Марущенко, он был участником биеннале в Венеции и Сан-Паулу, провел более 60 персональных выставок.

28 сентября в Киеве после длительной болезни умер известный украинский фотограф Виктор Марущенко. Об этом сообщил LB.ua.

В конце 1990-х годов он работал фотокорреспондентом газеты "День". С 1999 года возглавлял Киевскую организацию фотохудожников Украины. Основал собственную школу фотографии, сказано в сообщении.

Марущенко родился в Новосибирске в 1946 году, с 1951 года жил в Киеве. Он – участник более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии, России, Украине. Участвовал в биеннале в Венеции и Сан-Паулу, отмечено на сайте "Школа фотографии Виктора Марущенко".