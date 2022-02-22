"Человек, который всегда имел мужество говорить правду". Умер литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно оставался активным – продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью в Украине, сообщает "Радіо Свобода".
Жулинский назвал Дзюбу "уникальным человеком" и подчеркнул, что он стал лидером возрождения Украины.
"Одно имя уже много говорит. Много – это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего, Иван Дзюба – это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества", – сказал Жулинский.
Он процитировал украинскую поэтессу Лину Костенко, которая восхищалась правдолюбием Дзюбы.
"И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба – это человек, который всегда имел мужество говорить правду", – отметил литературовед.
Жулинский также рассказал "Радіо Свобода", как Дзюба в свое время был многие годы отстранен от печати, от участия в литературной и общественной жизни, однако не отказался от своих принципов и продолжал заниматься литературным творчеством.
Иван Дзюба – автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ – книга "Черный романтик: Сергей Жадан". Один из соучредителей "Народного руху України" и участник инициативной группы "Першого грудня".
Родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донбасса. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, в свое время был министром культуры и главой rомитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В 1965 году во время выступления на премьерном просмотре фильма "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" Дзюба призвал к протестам из-за арестов творческой интеллигенции.
В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд "Интернационализм или русификация", но был "помилован", сообщает "Радіо Свобода".