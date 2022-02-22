ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Человек, который всегда имел мужество говорить правду". Умер литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно оставался активным продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью в Украине
Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно оставался активным – продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью в Украине
Фото: Радіо Свобода

В возрасте 91 года скончался литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба. Об этом 22 февраля "Радіо Свобода" сообщил литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский.

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно оставался активным – продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью в Украине, сообщает "Радіо Свобода".

Жулинский назвал Дзюбу "уникальным человеком" и подчеркнул, что он стал лидером возрождения Украины.

"Одно имя уже много говорит. Много – это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего, Иван Дзюба – это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества", – сказал Жулинский.

Он процитировал украинскую поэтессу Лину Костенко, которая восхищалась правдолюбием Дзюбы.

"И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба – это человек, который всегда имел мужество говорить правду", – отметил литературовед.

Жулинский также рассказал "Радіо Свобода", как Дзюба в свое время был многие годы отстранен от печати, от участия в литературной и общественной жизни, однако не отказался от своих принципов и продолжал заниматься литературным творчеством.

Контекст:

Иван Дзюба – автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ – книга "Черный романтик: Сергей Жадан". Один из соучредителей "Народного руху України" и участник инициативной группы "Першого грудня".

Родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донбасса. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, в свое время был министром культуры и главой rомитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1965 году во время выступления на премьерном просмотре фильма "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" Дзюба призвал к протестам из-за арестов творческой интеллигенции.

В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд "Интернационализм или русификация", но был "помилован", сообщает "Радіо Свобода".

Теги: литература, культура, премия, Герой Украины, политика, Иван Дзюба, творчество, костел
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показал поцелуй с 29-летним мужем в губы
"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показал поцелуй с 29-летним мужем в губы
"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина
"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина
Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами
Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами
Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков G
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (115429)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (112754)
3
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (35756)
4
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (31316)
5
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (30611)
6
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (30409)
7
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (30056)
8
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (23667)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS