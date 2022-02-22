"Человек, который всегда имел мужество говорить правду". Умер литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба

Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно оставался активным – продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью в Украине Фото: Радіо Свобода

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно оставался активным – продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью в Украине, сообщает "Радіо Свобода".

Жулинский назвал Дзюбу "уникальным человеком" и подчеркнул, что он стал лидером возрождения Украины.

"Одно имя уже много говорит. Много – это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего, Иван Дзюба – это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества", – сказал Жулинский.

Он процитировал украинскую поэтессу Лину Костенко, которая восхищалась правдолюбием Дзюбы.

"И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба – это человек, который всегда имел мужество говорить правду", – отметил литературовед.

Жулинский также рассказал "Радіо Свобода", как Дзюба в свое время был многие годы отстранен от печати, от участия в литературной и общественной жизни, однако не отказался от своих принципов и продолжал заниматься литературным творчеством.