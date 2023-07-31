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Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударных БПЛА

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БПЛА Punisher это первый украинский ударный дрон, разработанный командой украинских ветеранов
БПЛА Punisher – это первый украинский ударный дрон, разработанный командой украинских ветеранов
Инфографика: COSMOLOT

В Украине создают первый авиафлот ударных дронов Cosmolot Airlines. Инициатор и благотворитель проекта – украинская компания Cosmolot. Авиафлот стоимостью 100 млн грн – это 50 модернизированных БПЛА Punisher нового поколения с инновационной технологией, которая устойчива к РЭБ и позволяет уничтожать врага в глубоком тылу, пишет "Интерфакс-Украина".

Cosmolot выделяет средства из собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Цель кампании – усилить фронт современными технологиями и поддержать развитие нового украинского изобретательства. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия – инвестиция в победу и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.

Почему именно БПЛА? Современные подходы и новейшие технологии помогают одерживать победу на поле боя. Европейские эксперты называют войну в Украине "войной дронов", так что именно БПЛА нового поколения является одним из главных компонентов эффективного уничтожения врага. Эффективность БПЛА Punisher не раз была доказана на поле боя.

Почему именно Punisher? БПЛА Punisher это первый украинский ударный дрон, разработанный командой украинских ветеранов. Главные преимущества БПЛА это многократное использование, быстрота и незаметность, а сам БПЛА не имеет аналогов в мире.

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной модификацией Cosmo.

Punisher Gen III B Cosmo – это:

  • возможность выполнять задачи в сверхсложных условиях подавления сигналов GPS и телеметрии;

  • устойчивость к влиянию всех существующих враждебных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи. Модификация Cosmo была разработана украинскими инженерами специально для новых Punisher;

  • использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя групповой атаки цели.

  • эффективное уничтожение вражеских командных пунктов, складов боеприпасов и баз в глубоком тылу.

Поддерживаем Вооруженные силы Украины, помогаем украинским военным изобретателям и куем победу вместе!

Теги: военные, Вооруженные силы Украины, ветераны, беспилотники, технологии, победа
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