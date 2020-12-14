ГБР через суд изъяло материалы дела о поджоге авто “Схем“. Юристы считают, что это может заблокировать расследование

Госбюро расследований Украины проверяет заявление одного из подозреваемых в деле поджога авто “Схем” Кирилла Барихашвили о превышении полномочий полицейскими при его задержании.

Госбюро расследований получило разрешение от Краматорского городского суда на изъятие части материалов уголовного дела о поджоге автомобиля съемочной группы “Схем“. Это может заблокировать расследование дела и его передачу в суд. Об этом говорится в заявлении Института развития региональной прессы в Facebook.

В частности, суд предоставил доступ к 15 процессуальным документам с целью ознакомления и изъятия оригиналов, материалам уголовного производства по факту поджога авто “Схем“ (включая накопители), а также протоколу задержания подозреваемого с возможностью изъятия оригинала.

Срок действия постановления суда – до 15 декабря 2020 года.

Как сообщило “Радио Свобода“, ГБР расследует возможное превышение полномочий полицейскими служебных полномочий при задержании одного из подозреваемых в поджоге автомобиля Кирилла Барихашвили. Дело ведет следователь ГБР Евгений Андреев.

Юристы ИРРП, которые представляют интересы редакции “Схем“, активность ГБР связывают с близким завершением предварительного расследования.

27 ноября сторонам производства открыли материалы для ознакомления, однако после решения суда часть из них теперь могут изъять.

11 декабря адвокаты “Схем” оспорили в Донецком апелляционном суде постановления Краматорского суда, потребовав их отмены.

В ночь на 17 августа автомобиль программы “Схемы“ подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог“, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Полиция квалифицировала факт поджога автомобиля “Схем“ как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Ткач сообщил, что обнаружил признаки прослушки в своей квартире 8 августа. По его словам, в течение нескольких недель до этого он несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.

26 августа полиция задержала подозреваемого Кирилла Барихашвили. В тот же день по его заявлению следователи территориального управления ГБР в Краматорске открыли уголовное производство по статье о превышении полицейскими полномочий при задержании.

28 августа Броварской горрайонный суд Киевской области взял подозреваемого под стражу, но менее чем через неделю он внес залог в размере 175,65 тыс. грн и вышел на свободу. Барихашвили причастность к поджогу отрицает.