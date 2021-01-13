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Facebook закрыл в Украине десятки профилей, связанных с партией “Европейская солидарность“

Всего было закрыто 27 учетных записей, 37 страниц и 21 группа в социальной сети Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram, имеющих отношение к партии “Европейская солидарность“ и общественной организации “Справа громад“.

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Хотя организаторы сети и пытались скрыть свои персональные данные, расследование выявило их связи с партией &ldquo;Европейская солидарность&ldquo; и ОО &ldquo;Справа громад&ldquo;, сообщили в Facebook
Хотя организаторы сети и пытались скрыть свои персональные данные, расследование выявило их связи с партией “Европейская солидарность“ и ОО “Справа громад“, сообщили в Facebook
Фото: EPA

В декабре 2020 года социальная сеть Facebook закрыла десятки профилей, связанных с лицами, которые имеют отношение к партии пятого президента Украины Петра Порошенко “Европейской солидарности“ и общественной организации “Справа громад“. Об их удалении в Facebook сообщили 11 января.

Закрытие профилей в Facebook объяснили их “скоординированным неаутентичным поведением“. Соцсеть это толкует как “скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые учетные записи выполняют центральную роль“.

“Люди, которые стоят за этой активностью, использовали фейковые аккаунты для создания фиктивных лиц во избежание нашего контроля, модерирования страниц и размещения сообщений в группах, названных по городам в Украине. Они также делились контентом с официальных страниц политических партий и политиков, лайкали и комментировали сообщения других людей, чтобы они казались более популярными, чем таковыми есть на самом деле“, – говорится в расширенном отчете Facebook.

В сообщениях поддерживалась деятельность политической партии “Европейская солидарность“ и ее председателя пятого президента Украины Петра Порошенко, ОО “Справа громад“ и в то же время звучала критика в адрес президента Владимира Зеленского. Некоторые из этих материалов были признаны ложными местными службами по проверке фактов, отметили в Facebook.

В отчете добавили, что, хотя организаторы сети и пытались скрыть свои персональные данные, расследование Facebook выявило их связи с лицами, связанными с партией “Европейская солидарность“ и ОО “Справа громад“.

Скриншот: fb.com
Скриншот: fb.com

Скриншот: fb.com
Скриншот: fb.com

Всего было закрыто 27 учетных записей, 37 страниц и 21 группа в Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram. Около 77 тыс. учетных записей следили за одной или несколькими из этих страниц, около 16,5 тыс. учетных записей присоединились по крайней мере к одной из этих групп и около 7,4 тыс. человек подписались на один или несколько из этих аккаунтов в Instagram. Расходы на рекламу в Facebook и Instagram составили примерно 300 долларов США.

Теги: Петр Порошенко, Facebook, запрет, Instagram, расследование, политика, Владимир Зеленский, соцсети, президент, записи, проверки, Европейская солидарность, партия, соцсеть, контент, критика
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