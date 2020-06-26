ГБР сообщило о подозрении следователю Нацполиции, который потерял 1,2 млн грн, изъятых при обыске

По версии следствия, он не организовал должным образом хранение 1,2 млн грн, изъятых при обыске в 2018 году, из-за чего деньги были потеряны.

О причастности бывшего сотрудника полиции к пропаже денег в сообщении не говорится.

Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.