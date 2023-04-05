Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в Православную церковь Украины – ОВА

По его словам, в храме на улице Тараса Бобанича "ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого Московского патриархата".

"Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет гарнизонным храмом", – написал он.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в Telegram, что ситуация с храмом "сложная" и вопрос окончательно не решен.

"Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать украинской [православной] церковью или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", – заявил мэр.

Заместитель главы облсовета Юрий Холод в Facebook подтвердил информацию о переходе Свято-Георгиевского кафедрального собора в ПЦУ. По его данным, его планируется переименовать в честь святого Юрия Победоносца.

"Храм на Тараса Бобанича перешел от московской церкви в Православную церковь Украины. Теперь он будет называться в честь святого Юрия Победоносца. Отец Олег отправляет молебен за украинское войско. Приходите в воскресенье святить лозу", – написал он, опубликовав видео церковной службы.