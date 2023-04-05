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Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в Православную церковь Украины – ОВА

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12 декабря 2022 года Служба безопасности Украины провела в Свято-Георгиевском храме обыски, обнаружив антиукраинскую литературу
12 декабря 2022 года Служба безопасности Украины провела в Свято-Георгиевском храме обыски, обнаружив антиукраинскую литературу
Фото: Юрій Холод / Facebook

Приход Свято-Георгиевского кафедрального собора Украинской православной церкви Московского патриархата во Львове переходит в Православную церковь Украины. Об этом глава областной военной администрации Максим Козицкий 5 апреля сообщил в Telegram.

По его словам, в храме на улице Тараса Бобанича "ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого Московского патриархата".

"Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет гарнизонным храмом", – написал он.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в Telegram, что ситуация с храмом "сложная" и вопрос окончательно не решен.

"Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать украинской [православной] церковью или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", – заявил мэр.

Заместитель главы облсовета Юрий Холод в Facebook подтвердил информацию о переходе Свято-Георгиевского кафедрального собора в ПЦУ. По его данным, его планируется переименовать в честь святого Юрия Победоносца.

"Храм на Тараса Бобанича перешел от московской церкви в Православную церковь Украины. Теперь он будет называться в честь святого Юрия Победоносца. Отец Олег отправляет молебен за украинское войско. Приходите в воскресенье святить лозу", – написал он, опубликовав видео церковной службы.

https://www.facebook.com/yuriy.kholod/posts/pfbid02qNQcimkPgBG7H4nzHc7CQytabyod7Egbe5c79dt52sBJgjxamsQVeBiZpvjcHJKpl

Контекст:

12 декабря 2022 года Служба безопасности Украины провела в Свято-Георгиевском храме обыски. "Твоє місто" со ссылкой на спикера областного управления СБУ Роксолану Яворскую сообщало, что в результате обысков была обнаружена антиукраинская литература, которая "нивелирует духовное значение украинской церкви и пропагандирует межконфессиональную рознь". 

Теги: Львов, религия, УПЦ МП, церковь, Андрей Садовый, Максим Козицкий, ПЦУ
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