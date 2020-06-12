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Госэкоинспекция Украины получит статус правоохранительного органа

Государственная экологическая инспекция Украины хочет юридически закрепить за собой статус правоохранительного органа. После этого за недопуск сотрудника инспекции на предприятие придется платить штраф или проходить исправительные работы, сообщили в Госэкоинспекции.

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Юридически статус правоохранительного органа за экологической инспекцией пока не закреплен
Юридически статус правоохранительного органа за экологической инспекцией пока не закреплен
Фото: Державна екологічна інспекція України / Facebook

Государственная экологическая инспекция Украины станет правоохранительным органом, это позволит решить проблему недопуска инспекторов на украинские предприятия, об этом заявил глава ведомства Андрей Малеваный 11 июня, сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

"Проблема недопуска инспекторов на предприятия сегодня фактически парализует нашу работу. Так как сейчас любой руководитель завода, куда пришла проверка, может просто дать приказ охране на проходной не пропускать сотрудника инспекции, и он ничего не может сделать. Однако не надо забывать, что согласно закону "Об охране окружающей среды" Госэкоинспекция имеет правоприменительные и правоохранительные функции", – отметил Малеваный.

Он подчеркнул, что инспекторы  имеют право останавливать и осматривать транспортные средства, изымать орудия незаконных действий и незаконно добытые ресурсы, беспрепятственно обследовать предприятия и доставлять нарушителей в полицию. Однако юридически статус правоохранительного органа за экологической инспекцией не закреплен. 

"Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, Кабинет Министров примет соответствующее решение. Тогда за недопуск инспектора на предприятие нарушитель будет подпадать под действие ст. 343 Уголовного Кодекса Украины. Она предусматривает штраф 50–200 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы или арест до шести месяцев. Также на инспекторов распространятся все гарантии защиты от посягательств на жизнь, здоровье или имущество – их или их близких", – заявил глава Госэкоинспекции.

По его мнению, риски, которым подвергается инспектор при исполнении своих обязанностей, должны быть компенсированы соответствующим статусом и достойным оплатой труда.

Теги: Украина, правоохранители, проверки, Госэкоинспекция
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