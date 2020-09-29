ГСЧС Украины предупредила о сильных дождях и порывах ветра до 20 м/с

30 сентября и 1 октября в Карпатах и Прикарпатье пройдут сильные дожди. В южных областях возможны грозы, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Жителей Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областей предупредили о значительных дождях, прогноз погоды 29 сентября опубликовала в Facebook пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"30 сентября и 1 октября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди. 30 сентября в западных, центральных, Херсонской, Запорожской областях значительные дожди, в южной части местами грозы", – сказано в сообщении.

30 сентября в Украине, кроме западных и юго-западных областей, 1 и 2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 30 сентября также порывы ветра 15-20 м/с.