Из-под стражи освободили бывшего замкомбата батальона "Торнадо" – экс-нардеп

Он поздравил Цукура с освобождением.

"Дело "Торнадо" идет ко дну", – написал Мосийчук.

Контекст:

17 июня 2015 года в Луганской области были задержаны бойцы "Торнадо". Их обвинили в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.

Судебные заседания по делу "Торнадо" проходили в закрытом режиме. Бойцы спецроты утверждали, что потерпевшие и свидетели, которые давали против них показания, являются "сепаратистами и путаются в показаниях". Торнадовцы утверждали, что дело против них сфальсифицировано по заказу бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Они заявляли, что уголовные дела появились сразу после того, как бойцы роты начали останавливать поезда с контрабандным углем, металлом и лесом, курсировавшие через линию разграничения.

Цукур был арестован в марте 2016 года. 7 апреля 2017 года в Оболонском районном суде Киева огласили приговор по делу "Торнадо". За совершение преступлений в зоне АТО восьми бойцам, в том числе командиру Руслану Онищенко и Цукуру, присудили от восьми до 11 лет содержания под стражей, еще четверым дали условный срок.

17 марта 2021 года суд освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона "Торнадо", Никиту Куста и Максима Глебова, еще для двух бойцов была заменена мера пресечения на домашний арест. В июле Шевченковский райсуд столицы освободил из-под стражи бойца "Торнадо" Даниила Ляшука, сообщило "КП в Украине".