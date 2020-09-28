Кабмин привлечет более €6 млн на ядерную безопасность

Кабинет Министров Украины решил привлечь €6,6 млн на ядерную безопасность и своим распоряжением создал основания для заключения такого соглашения с Еврокомиссией, сообщили в пресс-службе Кабмина.
"Проектом соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом €6,6 млн (вклад ЕС – €5,9 млн)", – уточнили в правительстве.
Проект состоит из двух частей. Первая – это интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в обращение с радиоактивными отходами. Вторая часть заключается в поддержке в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга по территории Украины.
После подписания соглашения в правительстве ожидают усовершенствования безопасного обращения с радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом и экологической реабилитации бывших ядерных объектов.
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения утвердило проект строительства хранилища радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из России 4 мая.
В Украине в настоящее время действует четыре атомные электростанции – Южно-Украинская, Запорожская, Ровенская и Хмельницкая. Суммарно на них работает 15 энергоблоков.