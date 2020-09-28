Кабмин привлечет более €6 млн на ядерную безопасность

Кабинет Министров Украины распорядился привлечь €6,6 млн на ядерную безопасность. На эти деньги планируют внедрить интегрированную автоматизированную систему радиационного мониторинга.



В Украине работают четыре атомных электростанции Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины решил привлечь €6,6 млн на ядерную безопасность и своим распоряжением создал основания для заключения такого соглашения с Еврокомиссией, сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Проектом соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом €6,6 млн (вклад ЕС – €5,9 млн)", – уточнили в правительстве.

Проект состоит из двух частей. Первая – это интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в обращение с радиоактивными отходами. Вторая часть заключается в поддержке в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга по территории Украины.

После подписания соглашения в правительстве ожидают усовершенствования безопасного обращения с радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом и экологической реабилитации бывших ядерных объектов.