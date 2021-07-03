Каждый второй украинец планирует летом выехать на отдых – опрос

"На первом месте по популярности, как и год назад, – отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%). На втором месте по популярности – отдых на дачах и в загородных домах (11,3%). Третье место занимает отдых за границей – 9,2%. В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев", – говорится в отчете КМИС.

В то же время количество украинцев, кто не имеет возможности куда-то поехать, составляет 23%.

Отмечается, что чем старший возраст у респондентов и ниже их доход, тем больше тех, кто планирует остаться дома на отдых.

Согласно данным опроса, отдыхать летом на даче или в загородном доме больше планируют жители городов, а за границей – жители сел.

Опрос проводился 8–9 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2007 респондентов у 108 населенных пунктах в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%.