Комитет рекомендовал Раде наказать нардепа Рудика за сексизм

Комитет по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении нардепа группы "За майбутнє" Сергея Рудика права участвовать в пяти пленарных заседаниях, сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Марина Бардина.

Комитет по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины 10 февраля рекомендовал парламенту лишить нардепа из группы "За майбутнє" Сергея Рудика возможности прийти на пять пленарных заседаний из-за сексистских высказываний. Об этом 11 февраля сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Марина Бардина на своей странице Facebook.

"Вчера комитет рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении депутата права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВРУ", – заявила Бардина.

По ее словам, обращение в комитет поступило от главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и МФО "Равные возможности".

Решение относительно нардепа должен принять парламент, говорится в сообщении.

По информации "Украинской правды" речь идет о высказывании Рудика в отношении нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой и депутата предыдущего созыва от "Самопомощи" Ирины Сисоенко.

В январе 2021 года Рудик в Раде назвал Безуглую "девочкой, которой 32 года", а затем сравнил ее выступление о реформе СБУ с выступлением нардепки предыдущего созыва Сисоенко, которая, по его словам, "дупля не понимала в медицине".