Кулеба заявил о "шевченкооккупации" планеты

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, одной из "тайных миссий" украинской дипломатии является установление и способствование установлению памятников украинскому поэту Тарасу Шевченко во всем мире.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в Facebook о "шевченкооккупации" планеты.

"Одна из тайных миссий украинской дипломатии – устанавливать и способствовать установлению памятников Шевченко в мире. И это все не просто так. Это ползучая шевченкооккупация планеты. Дело настолько масштабное, что потянуло на национальный рекорд – наибольшее количество памятников, установленных за рубежом культурному деятелю", – написал Кулеба.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, накануне Дня Независимости ведомство впервые официально зарегистрировало национальный рекорд.

"Наш рекордсмен и абсолютный победитель – Тарас Григорьевич Шевченко. Всего мы насчитали 78 (!) памятников деятелю искусства в 42 (!) странах мира", – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, памятники Шевченко – это традиционные "места силы" украинской общины за рубежом.

"Меня всегда поражало, что едва не везде за границей, куда ни поезжай, найдешь памятник Кобзарю. И вот мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд – за наибольшее количество памятников за рубежом одному человеку. И этот один человек – Тарас Шевченко. Но, конечно, это не про памятники. Это напоминание о единстве великого украинского народа. Украина – везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе: "Я – украинец". От Австралии – до Парагвая. От Пекина – до Парижа. От Ливана – до Святого престола. От Прудентополиса в Бразилии – до Виннипега в Канаде", – подчеркнул министр.

Украинский поэт, художник и философ Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 26 февраля (10 марта) 1861 года в Санкт-Петербурге. Первый сборник поэзии Шевченко "Кобзарь" был издан в 1840 году.