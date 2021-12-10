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Лучшим киберспортсменом года стал украинец, лучшей командой – украинская NAVI

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Костылев стал профессиональным киберспортсменом в 2013 году
Костылев стал профессиональным киберспортсменом в 2013 году
Фото: s1mpleo / Instagram

Украинский игрок в Counter-Strike: Global Offensive Александр Костылев (Simpe) стал лучшим киберспортсменом года. Победителей в разных номинациях объявили на церемонии The Game Awards 2021.

Эксперты в игровой индустрии определили победителей в 30 разных номинациях. Они касались лучших игр в разных жанрах, а также было несколько номинаций в сфере киберспорта.

Украинская команда Natus Vincere по CS:GO стала лучшей командой года. Лучшей игрой в киберспорте стала League of Legends, а лучшим киберспортивным мероприятием – чемпионат мира по League of Legends.

В целом лучшей игрой эксперты признали It Takes Two, лучшей мобильной игрой – Genshin Impact. Номинацию в категории лучшая VR-игра выиграла Resident Evil 4.

Контекст:

Костылев родился в Киеве в 1997 году. Профессиональным киберспортсменом стал в 2013 году. Поиграв несколько лет в разных организациях на постсоветском пространстве, а также в американской Liquid, в 2016 году он оказался в составе Natus Vincere, за которую выступает до сих пор. Он неоднократно признавался лучшим игроком разных турниров по CS:GO и лучшим игроком года именно в этой дисциплине.

В 2021 году команда Natus Vincere впервые победила на Major – аналоге чемпионата мира в CS:GO, а Костылев получил награду лучшего игрока турнира.

Теги: онлайн-игры, киберспорт, церемония
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