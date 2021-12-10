Лучшим киберспортсменом года стал украинец, лучшей командой – украинская NAVI

Эксперты в игровой индустрии определили победителей в 30 разных номинациях. Они касались лучших игр в разных жанрах, а также было несколько номинаций в сфере киберспорта.

Украинская команда Natus Vincere по CS:GO стала лучшей командой года. Лучшей игрой в киберспорте стала League of Legends, а лучшим киберспортивным мероприятием – чемпионат мира по League of Legends.

В целом лучшей игрой эксперты признали It Takes Two, лучшей мобильной игрой – Genshin Impact. Номинацию в категории лучшая VR-игра выиграла Resident Evil 4.