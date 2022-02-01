МАУ с июня возобновляет 15 маршрутов и запускает новые рейсы

В МАУ намерены начать полеты по новым маршрутам, в частности в Аликанте (Испания) и Осло (Норвегия) Фото: depositphotos.com

С июня возобновляются рейсы: из Киева в Ниццу, Брюссель, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт; из Одессы в Вильнюс; из Львова в Тель-Авив.

Регулярные рейсы в Торонто компания перезапускает с 1 июня. Их будут выполнять каждую среду и субботу.

Регулярные рейсы в Нью-Йорк возобновляются со 2 июня. Их будут выполнять по понедельникам, по четвергам, по пятницам и по воскресеньям.

С июня МАУ планирует увеличить количество регулярных рейсов между Киевом и Дели. Начиная с 1 июня они будут выполняться по пять раз в неделю дальнемагистральными самолетами Boeing 777-200ER.

Кроме восстановления оригинальной сети маршрутов, с июня в МАУ намерены также начать полеты по новым маршрутам, в частности в Аликанте (Испания) и Осло (Норвегия).