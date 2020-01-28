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Мемориал на могиле Каденюка построят за счет государства – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует проект памятника умершему два года назад украинскому космонавту Леониду Каденюку, он подчеркнул, что финансирование строительства берет на себя правительство.

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Каденюк скончался 31 января 2018 года
Каденюк скончался 31 января 2018 года
Фото: nasa.gov

Мемориал на месте захоронения украинского космонавта Леонида Каденюка будет возведен за счет государства. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича все еще нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", – написал Зеленский.

Он высказал мнение, что люди часто начинают ценить своих героев только после того, как они умирают.

"А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", – добавил украинский президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2448306558753039

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года в столичном парке "Царское село" во время пробежки.

В 1995 году Каденюк был отобран группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Подготовку он проходил в Национальном аэрокосмическом агентстве США. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия" миссии STS-87.

28 января 2020 года ему исполнилось бы 69 лет.

Теги: космос, памятник, правительство, Владимир Зеленский, Леонид Каденюк, финансирование
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