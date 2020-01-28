Мемориал на могиле Каденюка построят за счет государства – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует проект памятника умершему два года назад украинскому космонавту Леониду Каденюку, он подчеркнул, что финансирование строительства берет на себя правительство.

Мемориал на месте захоронения украинского космонавта Леонида Каденюка будет возведен за счет государства. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича все еще нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", – написал Зеленский.

Он высказал мнение, что люди часто начинают ценить своих героев только после того, как они умирают.

"А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", – добавил украинский президент.

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года в столичном парке "Царское село" во время пробежки.

В 1995 году Каденюк был отобран группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Подготовку он проходил в Национальном аэрокосмическом агентстве США. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия" миссии STS-87.

28 января 2020 года ему исполнилось бы 69 лет.