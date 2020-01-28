Мемориал на могиле Каденюка построят за счет государства – Зеленский

Мемориал на месте захоронения украинского космонавта Леонида Каденюка будет возведен за счет государства. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича все еще нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", – написал Зеленский.
Он высказал мнение, что люди часто начинают ценить своих героев только после того, как они умирают.
"А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", – добавил украинский президент.
Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года в столичном парке "Царское село" во время пробежки.
В 1995 году Каденюк был отобран группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Подготовку он проходил в Национальном аэрокосмическом агентстве США. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия" миссии STS-87.
28 января 2020 года ему исполнилось бы 69 лет.