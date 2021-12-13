Минюст Украины бесплатно раздает конфискованные автомобили

Получить такую помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования. Также их можно получить для благотворительных целей или утилизации.

В частности, Минюст отдает автомобили Renault Clio (1998 года выпуска), Renault Clio (1992 года выпуска), Alfa Romeo 147 (2003 год выпуска) и Skoda Octavia (2000 года выпуска). Заявку необходимо подать до 10 января 2022 года.

Также можно получить Fiat Multipa 2000 года выпуска (подача заявок — до 8 января), Opel Zafira-А 2003 года выпуска (до 8 января), BMW 528 1997 года выпуска (до 29 декабря 2021 года).

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Видео: СЕТАМ / YouTube