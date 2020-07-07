МВД Украины предлагает разрешить проходить теорию в автошколах дистанционно

Согласно проекту постановления Министерства внутренних дел, чтобы можно было пройти обучение онлайн, автошкола должна будет зарегистрировать абитуриента в Едином госреестре МВД в электронной форме.

Если постановление примут, МВД начнет его реализацию в течение трех месяцев Фото: depositphotos.com

В Украине могут разрешить проходить теоретическую часть обучения в автошколах дистанционно. Соответствующий проект постановления разработало Министерство внутренних дел Украины, говорится на сайте МВД.

Согласно проекту постановления, чтобы можно было пройти обучение онлайн, автошкола должна будет зарегистрировать абитуриента в Едином госреестре МВД в электронной форме.

Обучение должно происходить в онлайн-формате в виде лекций для групп не более десяти человек.

В случае, если действие сертификата о госрегистрации автошколы, в которой проводятся такие онлайн-лекции, временно будет приостановлено, то и дистанционное обучение в ней будет приостановлено.

Если постановление примут, МВД начнет его реализацию в течение трех месяцев. Сейчас проект постановления обсуждается общественностью, в него можно вносить предложения и комментарии.