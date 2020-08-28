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На форуме в Киеве выступит сестра Цукерберга

Американская предпринимательница Рэнди Цукерберг (сестра основателя Facebook Марка Цукерберга) выступит на пятом Kyiv Smart City Forum, который пройдет в украинской столице в октябре.

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Рэнди Цукерберг выступит на Kyiv Smart City Forum 2020
Рэнди Цукерберг выступит на Kyiv Smart City Forum 2020
Фото предоставлено организаторами форума

Хедлайнером V международного форума Kyiv Smart City Forum 2020 будет Рэнди Цукерберг, американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы форума.

Сестра основателя Facebook Марка Цукерберга, сказано в сообщении, – "всемирно известный спикер по технологиям и предпринимательству, помогает другим понять новые тенденции в технологиях и рассказывает, как заставить их работать на вас и ваш бизнес". 

"Прежде чем основать собственную компанию, создала Facebook Live – инструмент для прямых эфиров в Facebook, который используют более миллиарда людей во всем мире. За этот проект она была номинирована на "Эмми" в категории "Освещение новостей в режиме реального времени". Она написала четыре книги, две из которых стали бестселлерами, а по одной из них, DOT, сняли телесериал. Zuckerberg Media под ее руководством сотрудничает с такими компаниями-гигантами, как The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo и др.", – отметили организаторы форума.

Послушать выступление Рэнди Цукерберг можно будет 8 октября во время Kyiv Smart City Forum 2020 "на инновационной онлайн-платформе для дискуссий о будущем умных городов".

Фото предоставлено организаторами Kyiv Smart City Forum
Фото предоставлено организаторами Kyiv Smart City Forum

"Форум, который является одним из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city – технологий, собирает тысячи лучших украинских и международных экспертов по инновациям, урбанистов, представителей власти и антикризисных менеджеров. Впервые в Украине такой масштабный форум будет проходить на интерактивной онлайн-платформе", – добавили организаторы.

На форуме планируются выступления ведущих спикеров из Украины, Нидерландов, США, Испании, Германии и Сингапура, виртуальная выставочная зона с лучшими технологическими решениями, живое общение со smart-сообществом, интерактивные мероприятия и нетворкинг с топ-компаниями.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте форума.

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Теги: Киев, Украина, Kyiv Smart City Forum 2020, Рэнди Цукерберг
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