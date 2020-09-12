На выходных в Украине будет жарко и без осадков – Укргидрометцентр

В Украине в ближайшие дни осадки не ожидаются. В южных областях температура повысится до +30 °С, сообщили в Гидрометцентре.

В южных областях Украины и в Закарпатье температура поднимется до +24...+30 °С Фото: pixabay.com

12-го и 13 сентября в Украине будет жарко и сухо, сообщил "Укринформ" со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В ближайшие дни в Украине осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, в Приазовье – северо-восточный, 7–12 м/с. Температура в южных областях страны и в Закарпатье: ночью +11...+16 °С, днем +25...+30 °С. На остальной территории ночью +9...+14 °С. В восточных и в северных областях ночью +6...+11 °С, днем +22...+27 °С, сообщили синоптики.

В Киеве и Киевской области в субботу также будет сухо. В столице температура днем +21...+23 °С, в Киевской области +20...+25 °С.

В Украине 15–16 сентября осадки не прогнозируются. Температура ночью +8...+14 °С, на юге +15...+19 °С; днем +21...+27 °С (на северо-востоке страны +18...+20 °С), в Закарпатье и Одесской области местами до +30 ºС.