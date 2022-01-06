На западе Украины уровень воды в реках поднимется на два метра, ожидаются затопления – ГСЧС

В Закарпатской области уже произошли подтопления Фото: ДСНС України / Facebook

"5–7 января на [реке] Латорице возле Чопа [Закарпатской области] в результате добегания воды паводковой волны продолжится повышение уровня воды на 2,0–2,5 метра с выходом воды на пойму и возможным начальным затоплением дороги Малые Геевцы – Тысянка Ужгородского района", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что речь идет об "оранжевом" уровне опасности.

"6–9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается восстановление подъемов уровней воды на 0,1–0,5 м над уровнями на 8.00 5 января, местами возможен начальный выход воды в пойму. На реке Западный Буг возле города Камянка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы", – объяснили в ведомстве.

Здесь уровень опасности расценивают как "желтый".

5 января ГСЧС сообщала о затоплении на территории Закарпатской области в результате схода двух селевых потоков и поднятия грунтовых вод 160 частных подворий, 34 домов и трех трансформаторных подстанций.