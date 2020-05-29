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Над Украиной пролетели стратегические бомбардировщики США

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, которые пролетели над Украиной в рамках миссии НАТО, сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29.

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Бомбардировщики США сопровождали украинские истребители
Бомбардировщики США сопровождали украинские истребители
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

29 мая над Украиной пролетели американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

"Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Истребители украинских Воздушных сил – пара Су-27 и пара МиГ-29 – пристроились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту", – говорится в сообщении.

В командовании украинских Воздушных сил объяснили, что американские бомбардировщики вылетели с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота (США) и достигли Европы, пролетев над территориями, в частности, Польши и Украины.

"Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взаимосовместимости НАТО и ключевых партнеров Альянса", – объяснили в ВС ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2781114412166621

Такие бомбардировщики уже не раз пролетали над Европой в рамках миссии НАТО. В частности, в мае американские самолеты совершили беспосадочный перелет с дозаправкой над Великобританией, сообщает сайт ВВС США в Европе и Африке.

Теги: США, Украина, НАТО, Польша, ВВС, истребители, самолеты, патрулирование, ВВС США, бомбардировщики
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