ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Нападавший на священника УПЦ МП в Виннице состоит на учете в психоневрологическом диспансере, его задержали – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
47-летний житель Винницы ранил священника УПЦ МП опасной бритвой и пытался наброситься на полицейских, рассказали правоохранители
47-летний житель Винницы ранил священника УПЦ МП опасной бритвой и пытался наброситься на полицейских, рассказали правоохранители
Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

Правоохранители задержала мужчину за покушение на убийство священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) в Виннице.

Об этом сообщается в Facebook полиции Винницкой области 2 января.

Отмечается, что 47-летний житель облцентра ранил священника опасной бритвой и пытался наброситься на полицейских.

"2 января около 9.00 в Виннице на спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении священнослужителя на территории храма. На место происшествия сразу направили ближайший наряд полиции. Когда полицейские прибыли по вызову, увидели мужчину в неадекватном состоянии, который не реагировал на замечания. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителям, угрожал им физической расправой, и размахивал предметом, похожим на нож. Как потом выяснилось, это была опасная бритва", – рассказали в полиции.

Указывается, что полицейскому пришлось применить табельное оружие – он выстрелил мужчине в ногу, чтобы его остановить.

"Злоумышленника задержали, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Жизни и здоровью задержанного пока ничего не угрожает", – сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают мотивы происшествия.

https://www.facebook.com/vinn.police/posts/pfbid0jqAnqhSEJnNY7nbVuHjM8HSpcQFhxP7BhH5JfxMdVhY6rVq3cQ8FYtg7QvKYMHBRl

Контекст:

Как сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ МП, около 9.00 2 января в храме в честь Покрова Божией Матери неизвестный мужчина начал разбрасывать утварь. Настоятель храма, находившийся в алтаре, вышел к нему и начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал и "ножом порезал священнику горло".

Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы, рассказали в Винницкой епархии УПЦ МП.

Теги: Украина, здоровье, Винница, полиция, УПЦ МП, церковь, нападение, покушение, правоохранители, полицейский, уголовное производство, ранение, священник, мужчины, нож, происшествие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kozak System выступили на вокзале в Киеве и анонсировали концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео
Kozak System выступили на вокзале в Киеве и анонсировали концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео
"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео
"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
  Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
  Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (85557)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (56708)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (48883)
4
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (43564)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (33970)
6
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (19947)
7
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (16218)
8
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (14440)
 
 
 
 