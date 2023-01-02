Нападавший на священника УПЦ МП в Виннице состоит на учете в психоневрологическом диспансере, его задержали – полиция

Об этом сообщается в Facebook полиции Винницкой области 2 января.

Отмечается, что 47-летний житель облцентра ранил священника опасной бритвой и пытался наброситься на полицейских.

"2 января около 9.00 в Виннице на спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении священнослужителя на территории храма. На место происшествия сразу направили ближайший наряд полиции. Когда полицейские прибыли по вызову, увидели мужчину в неадекватном состоянии, который не реагировал на замечания. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителям, угрожал им физической расправой, и размахивал предметом, похожим на нож. Как потом выяснилось, это была опасная бритва", – рассказали в полиции.

Указывается, что полицейскому пришлось применить табельное оружие – он выстрелил мужчине в ногу, чтобы его остановить.

"Злоумышленника задержали, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Жизни и здоровью задержанного пока ничего не угрожает", – сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают мотивы происшествия.