Нападавший на священника УПЦ МП в Виннице состоит на учете в психоневрологическом диспансере, его задержали – полиция

Об этом сообщается в Facebook полиции Винницкой области 2 января.
Отмечается, что 47-летний житель облцентра ранил священника опасной бритвой и пытался наброситься на полицейских.
"2 января около 9.00 в Виннице на спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении священнослужителя на территории храма. На место происшествия сразу направили ближайший наряд полиции. Когда полицейские прибыли по вызову, увидели мужчину в неадекватном состоянии, который не реагировал на замечания. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителям, угрожал им физической расправой, и размахивал предметом, похожим на нож. Как потом выяснилось, это была опасная бритва", – рассказали в полиции.
Указывается, что полицейскому пришлось применить табельное оружие – он выстрелил мужчине в ногу, чтобы его остановить.
"Злоумышленника задержали, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Жизни и здоровью задержанного пока ничего не угрожает", – сказано в сообщении.
В полиции подчеркнули, что задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают мотивы происшествия.
Как сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ МП, около 9.00 2 января в храме в честь Покрова Божией Матери неизвестный мужчина начал разбрасывать утварь. Настоятель храма, находившийся в алтаре, вышел к нему и начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал и "ножом порезал священнику горло".
Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы, рассказали в Винницкой епархии УПЦ МП.