Названы лучшие аэропорты мира в 2021 году. Украинских среди них нет

Skytrax составила рейтинг на основе опроса пассажиров из 100 стран, которые должны были оценить 500 аэропортов. При определении лучших аэровокзалов учитывались инфраструктура, наличие очередей, сервис и отношение персонала к пассажирам.

Опрос проводился с августа 2020 года по июль 2021-го.

Первое место в рейтинге занял аэропорт Хамад в столице Катара Дохе, Ханеда в Токио – на втором месте, на третьем – Чанги в Сингапуре.

В десятку лучших также вошли аэропорт Инчхон в Сеуле, Нарита в Токио, Мюнхен в Германии, швейцарский Цюрих, Хитроу в Лондоне, Кансай в Японии, на 10-м месте воздушный вокзал Гонконга.

В топ-100 не вошел ни один украинский аэропорт. Из воздушных ворот стран бывшего СССР самое высокое – 51-е место – занял Баку, московский Шереметьево на 57-м, аэропорт Екатеринбург на последнем месте, отмечает avianews.