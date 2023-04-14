Одесские таможенники не дали вывезти из Украины старинную скрипку – возможно, работы Страдивари

Мужчина выбрал "зеленый коридор" для прохождения таможенного досмотра и на словах заявил об отсутствии товаров и предметов, подлежащих письменному декларированию и обложению таможенными платежами.

"На основании оценки и анализа рисков автомобиль был переведен в "красный коридор". Подозрения таможенников оправдались: в багажном отделении, среди разнообразных свертков и чемоданов, на самом дне в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней деке музыкального инструмента – надпись "Antonius Stradiuarius Cremonensis Faciebat Anno 1742", – говорится в сообщении.

В футляре находились также смычки и набор струн. Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у мужчины не оказалось, отметили на таможне.

Согласно протоколу о нарушении таможенных правил, составленному одесскими таможенниками на основании ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, музыкальный инструмент с признаками старины, смычки и набор струн изъяты. Их ценность и стоимость определит профильная экспертиза, а дальнейшую судьбу – суд, проинформировали в ГТСУ.