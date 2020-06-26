Органы дознания заработают на полную мощность 1 июля – глава Нацполиции

По его словам, это связано со вступлением в силу изменений, которыми вводится понятие уголовного проступка и проведение досудебного расследования таких проступков в форме дознания.

"Мы начинаем работать, проведен ряд мероприятий по запуску этого института, в частности создание штатных подразделений дознания. Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3700 должностей", – сказал Клименко.