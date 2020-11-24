Основательница украинского стартапа вошла в список 100 женщин ВВС

Анастасия Волкова, основательница стартапа FluroSat, который использует данные дронов и спутников для оптимизации растениеводства, вошла в список The BBC's 100 Women of 2020.

Волкова – предприниматель и новатор в области сельского хозяйства, отметили в ВВС Фото: FluroSat / Facebook

Украинская предпринимательница Анастасия Волкова, основавшая в 2016 году компанию FluroSat, которая использует дроны и спутники, чтобы помочь фермерам оптимизировать растениеводство, вошла в рейтинг 100 женщин-2020 по версии ВВС.

"Волкова – предприниматель и новатор в области сельского хозяйства, которая использует науку и технологии для решения проблем продовольственной безопасности", – сказано в сообщении.

В список влиятельных женщин вошли лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, премьер-министр Финляндии Санна Марин, американская актриса Джейн Фонда, депутат Госдумы Оксана Пушкина и другие.

FluroSat анализирует спутниковые снимки полей, фото с дронов, использует технологии искусственного интеллекта. На основе этой информации стартап дает рекомендации фермерам, пишет "BВС News Україна".

Фермерам дают советы по поливу, использованию удобрений, потенциальной доходности его поля. Стартап помогает выявить возможные проблемы с урожаем.