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Патрульные спасли во Львове во время пожара пятерых котов

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Всех котов удалось спасти, отметили в патрульной полиции
Всех котов удалось спасти, отметили в патрульной полиции
Фото: depositphotos.com

Патрульные полицейские во Львове спасли пятерых котов из задымленного помещения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook 4 января.

В одном из помещений на улице Тернопольской взорвался аккумулятор. Владельца жилья госпитализировали, около 50 человек были эвакуированы.

"И может быть эта история на этом бы и завершилась. Однако в тот вечер патрульные 4-го батальона, рискуя здоровьем, искали в задымленном доме соседней квартиры пятерых кошек. Испуганные животные спрятались, поэтому для полицейских это оказалось незаурядным квестом. Но оставлять пушистиков на произвол судьбы они не собирались. Владельцы квартиры отчаялись и со слезами на глазах просили спасти их домашних питомцев. К счастью, всех животных нашли и вынесли на свежий воздух. Вот такая история с хэппи эндом", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/lvivpolice/videos/563811915591177/

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, пожар, животные, патрульная полиция, кошки
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