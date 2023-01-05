Патрульные спасли во Львове во время пожара пятерых котов

В одном из помещений на улице Тернопольской взорвался аккумулятор. Владельца жилья госпитализировали, около 50 человек были эвакуированы.

"И может быть эта история на этом бы и завершилась. Однако в тот вечер патрульные 4-го батальона, рискуя здоровьем, искали в задымленном доме соседней квартиры пятерых кошек. Испуганные животные спрятались, поэтому для полицейских это оказалось незаурядным квестом. Но оставлять пушистиков на произвол судьбы они не собирались. Владельцы квартиры отчаялись и со слезами на глазах просили спасти их домашних питомцев. К счастью, всех животных нашли и вынесли на свежий воздух. Вот такая история с хэппи эндом", – говорится в сообщении.