Под Луцком восстановили знак Hollywood

Впервые этот знак был установлен в селе в октябре 2013 года. Рудецкий тогда планировал свадьбу и хотел устроить необычную фотосессию с невестой.

"Нам хотелось развеселить людей, показать, что жизнь не такая серая, как ее часто воспринимают. Это сделано для хорошего настроения. Ну и чтобы Гирка Полонка имела свою "фишку", – рассказывал Рудецкий "Волинь Post".

Объект быстро стал туристической изюминкой, отмечает издание. Но в ноябре 2017 года семь букв надписи упали.

В течение четырех лет организаторы собирали средства на реставрацию туристического объекта, и теперь с помощью спонсоров, неравнодушных жителей и собственных средств им удалось его восстановить.

Все буквы сделаны из деревянных досок и установлены на деревянных опорах. Впоследствии авторы идеи планируют установить подсветку надписи.