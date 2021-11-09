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Под Луцком восстановили знак Hollywood

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На волынских холмах появился свой знак Голливуда
На волынских холмах появился свой знак Голливуда
Фото: volynpost.com

В селе Гирка Полонка Волынской области 6 ноября восстановили надпись Hollywood, маленькую копию знаменитого американского знака Голливуда. Об этом рассказал изданию "Волинь Post" один из инициаторов установки знака Юрий Рудецкий.

Впервые этот знак был установлен в селе в октябре 2013 года. Рудецкий тогда планировал свадьбу и хотел устроить необычную фотосессию с невестой.

"Нам хотелось развеселить людей, показать, что жизнь не такая серая, как ее часто воспринимают. Это сделано для хорошего настроения. Ну и чтобы Гирка Полонка имела свою "фишку", – рассказывал Рудецкий "Волинь Post".

Объект быстро стал туристической изюминкой, отмечает издание. Но в ноябре 2017 года семь букв надписи упали. 

В течение четырех лет организаторы собирали средства на реставрацию туристического объекта, и теперь с помощью спонсоров, неравнодушных жителей и собственных средств им удалось его восстановить.

Все буквы сделаны из деревянных досок и установлены на деревянных опорах. Впоследствии авторы идеи планируют установить подсветку надписи.

Контекст:

Знак Голливуда – известный памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Он был создан как реклама в 1923 году, но оказался настолько популярен, что стал фирменным знаком киноиндустрии США. Расположен на высоте 491 м над уровнем моря на южном склоне горы Маунт-Ли Голливудских холмов, являющейся частью хребта Санта Моника.

За свою историю знак Голливуда часто служил целью различных шуток и вандализма, а также объектом пародирования.

Теги: Волынская область, Голливуд, Волынь, пародия
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