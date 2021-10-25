Понинковская картонно-бумажная фабрика полностью переоснастила очистные сооружения

"Я довольна тем, что мы сегодня собрались. Это был длительный процесс реконструкции очистных сооружений, но сейчас мы видим, что они полностью переоснащены. Сегодня мы понимаем, что заложили такую основу и закрываем важный этап касательно реконструкции этих очистных сооружений. Это говорит о том, что мы движемся правильным путем", – заявила Анна Богданович.

Фото: пресс-служба Понинковский картонно-бумажной фабрики

С экологом согласны и местные чиновники, также присутствовавшие при выходе переоснащенных очистных сооружений Понинковский картонно-бумажной фабрики на полную мощность. В частности первый заместитель председателя Новоград-Волынской районной государственной администрации Иван Туровский высоко оценил то влияние, которое это техническое переоснащение оказывает на окружающую среду.

"Сегодня – чрезвычайно важный день в связи с тем, что были запущены такие большие очистные сооружения. Это была общая работа для того, чтобы их построить. Чтобы решить этот вопрос, как видите, потребовалось чуть больше года. Действительно, обещание руководителей Понинковской бумажной фабрики, что они построят эти очистные сооружения, было выполнено. Они сдержали слово и построили", – отметил Иван Туровский.

Фото: пресс-служба Понинковский картонно-бумажной фабрики

Понинковская картонно-бумажная фабрика является одним из старейших предприятий Украины, история которого насчитывает более 230 лет. Переоснащение очистных сооружений, которыми пользуется предприятие и почти восьмитысячный поселок Понинка Хмельницкой области, длилось более года и обошлось фабрике в 29 млн грн.