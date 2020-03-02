Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Производитель технических средств реабилитации предлагает меры по обеспечению прозрачности и конкуренции на рынке

Деньги на протезы, инвалидные коляски и другие технические средства реабилитации выделяются не в соответствии с объемами заказов, а в основном в конце года, отметил руководитель компании "Форвард-Орто" Андрей Рий.

Андрей Рий: Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции и тому подобное
Андрей Рий: Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции и тому подобное
Фото: Андрій Рій  / Facebook

Украинская компания по производству технических средств реабилитации – протезов, инвалидных кресел и т.д. – ЧП "Форвард-Орто" на выездном совещании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложила предпринять ряд шагов для обеспечения прозрачности и конкуренции на рынке. Об этом сообщил в своем Facebook руководитель компании Андрей Рий.

Речь идет об открытии для предприятий информации в централизованном банке данных по проблемам инвалидности. Рий предложил, не открывая персональные данные людей, дать возможность производителям и поставщикам видеть все предварительные заказы и просматривать информацию об окончании срока эксплуатации технических и других средств реабилитации. Также он считает целесообразным пересмотреть сроки обеспечения техническими средствами реабилитации для колесных высокофункциональных активных кресел, изготавливаемых по индивидуальным заказам пользователя. Третье предложение касается внедрения практики авансирования, чтобы лица с инвалидностью могли получать средства реабилитации в течение года, а не только в декабре, как это происходит сейчас.

"Мы все знаем, что одной из самых болезненных проблем является то, что в течение года деньги на технические средства реабилитации выделяются не в соответствии с объемами заказов, а большая часть финансирования приходится на конец календарного года. То есть предприятиям нужно освоить огромные суммы в очень короткие сроки. Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции и тому подобное", – пояснил Андрей Рий.

Он рассказал, что ЧП "Форвард-Орто" в рамках государственно-частного партнерства с Тернопольским городским советом в настоящее время создает первый в Украине инновационный проект для детей с инвалидностью, воинов АТО и других групп населения. Он будет оснащен самым современным оборудованием лучших мировых производителей. Кроме того, в учреждении по всем европейским стандартам обустроят гимнастический зал, собственный гидрокомплекс и специализированный инновационный полигон для обучения ходьбе в различных условиях. Специалисты будут сопровождать реабилитацию как отдельных лиц, так и семей в социальных вопросах, помогать родителям в освоении программ реабилитации, оказывать психологическую и профессиональную медицинскую помощь.

"Надеюсь, что, когда мы его откроем, наш опыт станет примером того, как бизнес вместе с властью может создать условия для обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными услугами европейского качества", – подчеркнул руководитель компании.

https://www.facebook.com/forwardorto/posts/1417823218404382

Теги: Украина, протезы, реабилитация, инвалидность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
Лопес призналась, что проходила курс психотерапии после развода
Лопес призналась, что проходила курс психотерапии после развода
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS