Производитель технических средств реабилитации предлагает меры по обеспечению прозрачности и конкуренции на рынке

Деньги на протезы, инвалидные коляски и другие технические средства реабилитации выделяются не в соответствии с объемами заказов, а в основном в конце года, отметил руководитель компании "Форвард-Орто" Андрей Рий.

Украинская компания по производству технических средств реабилитации – протезов, инвалидных кресел и т.д. – ЧП "Форвард-Орто" на выездном совещании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложила предпринять ряд шагов для обеспечения прозрачности и конкуренции на рынке. Об этом сообщил в своем Facebook руководитель компании Андрей Рий.

Речь идет об открытии для предприятий информации в централизованном банке данных по проблемам инвалидности. Рий предложил, не открывая персональные данные людей, дать возможность производителям и поставщикам видеть все предварительные заказы и просматривать информацию об окончании срока эксплуатации технических и других средств реабилитации. Также он считает целесообразным пересмотреть сроки обеспечения техническими средствами реабилитации для колесных высокофункциональных активных кресел, изготавливаемых по индивидуальным заказам пользователя. Третье предложение касается внедрения практики авансирования, чтобы лица с инвалидностью могли получать средства реабилитации в течение года, а не только в декабре, как это происходит сейчас.

"Мы все знаем, что одной из самых болезненных проблем является то, что в течение года деньги на технические средства реабилитации выделяются не в соответствии с объемами заказов, а большая часть финансирования приходится на конец календарного года. То есть предприятиям нужно освоить огромные суммы в очень короткие сроки. Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции и тому подобное", – пояснил Андрей Рий.

Он рассказал, что ЧП "Форвард-Орто" в рамках государственно-частного партнерства с Тернопольским городским советом в настоящее время создает первый в Украине инновационный проект для детей с инвалидностью, воинов АТО и других групп населения. Он будет оснащен самым современным оборудованием лучших мировых производителей. Кроме того, в учреждении по всем европейским стандартам обустроят гимнастический зал, собственный гидрокомплекс и специализированный инновационный полигон для обучения ходьбе в различных условиях. Специалисты будут сопровождать реабилитацию как отдельных лиц, так и семей в социальных вопросах, помогать родителям в освоении программ реабилитации, оказывать психологическую и профессиональную медицинскую помощь.

"Надеюсь, что, когда мы его откроем, наш опыт станет примером того, как бизнес вместе с властью может создать условия для обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными услугами европейского качества", – подчеркнул руководитель компании.