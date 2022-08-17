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Промышленная группа ViOil поддержала социальную инициативу винницких благотворителей

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Инициаторами мероприятия стали депутаты Винницкого горсовета Алла Власюк и Дмитрий Чаленко
Инициаторами мероприятия стали депутаты Винницкого горсовета Алла Власюк и Дмитрий Чаленко
Фото: Депутати Власюк і Чаленко / Facebook

Бизнес, местные власти и инициативная общественность объединились ради благотворительности. Средства, которые удалось собрать во время детского футбольного турнира, проведенного под эгидой депутатов горсовета и группы компаний ViOil, уже переданы винницким волонтерам.

В начале августа в Виннице прошел благотворительный турнир по футболу среди юношеских команд региона. Участие в соревнованиях приняли 80 детей, представлявших шесть спортивных клубов. Инициаторами мероприятия стали депутаты Винницкого горсовета Алла Власюк и Дмитрий Чаленко, а призы и памятные подарки участникам предоставила промышленная группа компаний ViOil.

"Изюминкой" матча за первенство в Золотой лиге стало личное присутствие на трибунах автора легендарного военного мема, президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка. Меценат приехал в Винницу не с пустыми руками: благодаря его помощи база местного ФК "Винмарт" пополнилась целой сеткой новых футбольных мячей.

Однако яркий праздник не закончился с последними минутами финального поединка и награждением юных спортсменов. Благотворительный сбор средств был продлен до 8 августа, чтобы к нему смогли приобщиться все желающие.

В общей сложности зрителями и участниками мероприятия было собрано более 4700 грн, а депутаты Власюк и Чаленко пополнили этот фонд еще на 10 тыс. грн. Всю сумму уже передали проверенным и надежным винницким волонтерам из благотворительной организации "Закаленные сердца", которые с начала полномасштабной войны постоянно работают над обеспечением насущных потребностей региона в это сложное время.

https://www.facebook.com/vindeputat/posts/pfbid02NMLBxkduoE2JQxPv7amwXjj5gbzsEHQP6VwsBUu9DXqzhtncqpiaJ8ppENRZGZ2Tl

Отметим, что благотворительный турнир прошел при всесторонней финансовой поддержке промышленников из группы компаний ViOil, которая уже 30 лет активно инвестирует в развитие украинской инфраструктуры и социальные инициативы.

Основатель группы – виннитчанин Виктор Пономарчук – по собственному опыту знает, насколько важна и необходима поддержка детского творчества и досуга. Ведь свои юношеские годы бизнесмен провел в Виннице, где посещал художественную школу и с подростковых лет самостоятельно зарабатывал себе на жизнь.

Основатель и председатель совета директоров промышленной группы Vioil Виктор Пономарчук. Фото предоставлено Vioil
Основатель и председатель совета директоров промышленной группы Vioil Виктор Пономарчук. Фото предоставлено Vioil

Бизнес-детище Пономарчука также помогает Винницкой общине преодолевать последствия страшной трагедии, постигшей родной город предпринимателя. Так, промышленная группа ViOil предоставила 1 млн грн на ликвидацию результатов ракетных обстрелов Винницы 14 июля: эти средства направлены на восстановление изуродованных домов и помощь семьям пострадавших.

Теги: промышленная группа ViOil, Виктор Пономарчук, Алла Власюк, Александр Поворознюк, Дмитрий Чаленко
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