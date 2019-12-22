Путепровод, который обрушился в Харьковской области в августе, отремонтировали

22 декабря по отремонтированному в Харьковской области путепроводу возобновили движение транспорта.

Путепровод, который обвалился в августе в селе Песочин Харьковской области, отремонтировали. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора".

22 декабря по мосту возобновили движение транспорта. На нем выставили ограничения на проезд тяжелого транспорта весом более 20 тонн.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков анонсировал восстановление еще четырех мостов на дорогах государственного значения.

Автомобильный мост обрушился в Харьковской области утром 25 августа. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной обрушения стал проезд по мосту тяжелого транспорта.