Пять стран создали фонд, чтобы смягчить "дестабилизирующее влияние" РФ на юге и востоке Украины

О создании нового фонда объявила в Киеве глава МИД Великобритании по делам европейского соседства Мортон (по центру) Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

О создании нового фонда объявила в Киеве глава МИД Великобритании по делам европейского соседства Венди Мортон.

Отмечается, что таким образом пять стран "помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины".

Фонд начнет работу в декабре этого года, ожидается, что в течение трех лет он привлечет от доноров до £35 млн.

"Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечению технических консультаций власти или оказанию грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей Южной и Восточной Украины, – говорится в сообщении. – Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом".