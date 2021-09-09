Рада в первом чтении приняла законопроект о развитии производства биометана

За документ проголосовали 236 народных депутатов, воздержались 90, не голосовали 27. Голосов против законопроекта не было.

В пояснительной записке к нему отмечено, что очищенный биогаз, который в европейской практике называют биометаном, технически уже сегодня можно подавать в газотранспортную систему, однако в действующем законодательстве Украины отсутствует механизм верификации биометана для обеспечения его дальнейшей подачи в газотранспортную систему.

"Биогаз в Украине производится на 51 действующей биогазовой установке общей установленной мощностью 97 МВт. Суммарное валовое производство биогаза в 2019 году оценивается в около 100 млн нм3/г, и лишь 34% потенциала энергии этого биогаза преобразовано в полезную электрическую (156 ГВт -ч) и тепловую (128 ТДж) энергию", – подчеркнули авторы законопроекта.

Суммарная установленная электрическая мощность действующих биогазовых установок в агропромышленном комплексе Украины по состоянию на конец второго квартала 2020 составляла 67 МВт.