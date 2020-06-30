ОБЩЕСТВО Short News

Суд оправдал троих мужчин, напавших на Мустафу Найема в 2018 году

Судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Голуб оправдала Умолта Темербулатова, Ахмеда Саитова и Магомеда-Салиха Саитова, которых обвиняли в хулиганстве в связи с нападением в апреле 2018 года на тогдашнего нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафу Найема.

Об этом сообщил в Facebook брат Найема, адвокат Маси Найем. "Аргументация суда, насколько это понятно сейчас, без текста приговора: отсутствие в действиях перечисленных лиц состава преступления и недопустимость отдельных доказательств", – написал он. Маси Найем заявил, что защита оспорит приговор в апелляционном порядке, как только получит текст судебного решения.

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