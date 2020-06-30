Суд оправдал троих мужчин, напавших на Мустафу Найема в 2018 году

Об этом сообщил в Facebook брат Найема, адвокат Маси Найем.
"Аргументация суда, насколько это понятно сейчас, без текста приговора: отсутствие в действиях перечисленных лиц состава преступления и недопустимость отдельных доказательств", – написал он.
Маси Найем заявил, что защита оспорит приговор в апелляционном порядке, как только получит текст судебного решения.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".