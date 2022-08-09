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Суханов: ​​С ​Россией​ ​Украине надо закончить раз и навсегда​, включая российскую культуру – это неработающие вещи

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Суханов: Вирус имперскости блуждает в крови россиян
Суханов: Вирус имперскости блуждает в крови россиян
Фото: suhanov.official / Instagram

Деградация в России была неизбежной, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ.

Журналист спросил, что Суханов думает о происходящем сегодня в стране.

"Когда россияне бомбят мирные украинские города, а некоторые стирают с лица земли, когда погибают лучшие люди, когда столько горя вокруг. Что вы думаете об этом?" – поинтересовался Гордон.

"Во-первых, я думаю, что с Россией Украине надо закончить раз и навсегда. Эту тему навсегда надо закрыть, включая и российскую культуру в частности, потому что это неработающие вещи. Российская культура – вещь неработающая, раз представители России до сих пор способны на такое и даже поддерживают такое", – подчеркнул телеведущий.

Также он считает, что речи о прощении идти не может.

"Во-вторых, никаких извинений, пересмотра – вот это "пройдет 30 лет, 50"... Мне кажется, что эти раны войны никогда не должны у нас заживать. Если эти раны заживут, у Украины появится еще один шанс столкнуться с такой бедой. Дело ведь не в количестве трагедий, а в способности эти трагедии переживать, отрабатывать, анализировать. Этому нужно научиться. У Украины только один, европейский, путь развития", – заявил Суханов.

Он отметил, что деградация в России была неизбежной.

"То, что произошло в России, – это деградация. Этот процесс был неизбежен. Это как вирус герпеса – он блуждает в крови каждого из нас, и какой-то тригер заставляет его проснуться. У россиян также – вирус имперскости блуждает в крови. Поэтому я не вижу смысла разговаривать сейчас с представителями России. Почему? Потому что это измененное сознание. Достучаться до них – это [процесс], коэффициент полезного действия которого равняется нулю", – сказал Суханов.

По его мнению, сейчас Россия и россияне представляют интерес "только с антропологической и психиатрической точки зрения".

"Думаю, разговаривать с ними должны не мы, а как минимум психиатры. Потому что они находятся в очень странном состоянии. Это величайший, жесточайший социальный эксперимент. Каждый рождается вроде как нормальным человеком – вроде голова есть и все остальное. И голова не только для того, чтобы туда пищу принимать. Но вот [не могу понять] это непреодолимое желание делегировать свое святое право думать и анализировать..." – отметил Суханов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Суханов работал ведущим новостей на НТВ, телеканалах "Дождь", РЕН ТВ. С 2012 года начал сотрудничать с телеканалом "Украина". Вел ток-шоу "Говорить Україна", кулинарную рубрику утреннего шоу "Ранок з Україною", программу "Кулинарная академия".

Суханов выступил в поддержку Евромайдана и окончательно уехал из России в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину телеведущий вступил в территориальную оборону Киева.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, журналисты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, психиатрия, телеведущий, интервью, Алексей Суханов
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