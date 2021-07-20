Украина и Аргентина рассматривают возможность сотрудничества в сфере обращения с отходами

Стефанишина сообщила, что Украина работает над привлечением инвестиций в сферу обращения с отходами Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Стефанишина рассказала о планах Украины по имплементации законодательства для внедрения системы управления отходами и создания соответствующего рынка.

Микусински представила инновационный проект аргентинской компании, направленный на развитие эффективной системы обращения с отходами.

"Стефанишина отметила, что Украина работает над вариантами привлечения инвестиций в эту сферу. Вице-премьер также поблагодарила посла за поддержку женского лидерства и сотрудничество в борьбе с гендерно обусловленным насилием", – отмечается в сообщении.