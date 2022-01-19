Укргидрометцентр предупредил о ветре, снеге и метелях в западных областях

"20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15–20 м/с; днем в Карпатах и на Закарпатье – значительный снег, метели", – говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Погодные условия будут соответствовать I ("желтому") уровню опасности.

Кроме этого, в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность в связи со снегопадами, отмечается на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook.

"Значительная снеголавинная опасность (третий уровень) в связи со снегопадами и вьюгами ожидается 19 января – на высокогорье Ивано-Франковской области, 19–20 января – на высокогорье Закарпатской области. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин", – говорится в сообщении.

Синоптики советуют воздержаться от восхождения на высокогорья.

"Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень) ожидается 19–20 января в горах Черновицкой области, на среднегорье Львовской области, 20 января – на высокогорье Ивано-Франковской области", – сообщается на странице.