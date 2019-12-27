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"Укртелеком" объявил об отключении параллельных телефонов с 1 января 2020 года

В "Укртелекоме" назвали устаревшей услугой использование параллельных и вечерних проводных телефонов, а также телефонов одностороннего действия. Услугу отключат 1 января 2020 года.

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Останется один из параллельных телефонов
Останется один из параллельных телефонов
Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года украинцам будут отключены параллельные проводные телефоны, вечерние телефоны и телефоны одностороннего действия. Об этом проинформировал сайт "Укртелекома".

"Укртелеком" прекращает предоставление устаревших услуг пользования параллельным телефонным аппаратом у разных абонентов, телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном. В дальнейшем услуги фиксированной телефонной связи будут предоставляться на условиях тарифного плана "Простой", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что для физлиц, которые пользуются основным параллельным телефоном, "перевод телефонного номера пройдет без изменения номера".

"Абонентам (физическим лицам), которые пользуются дополнительным параллельным телефонным аппаратом (у разных абонентов), телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном, дополнительно сообщено о замене номера телефона в счетах за телекоммуникационные услуги за ноябрь 2019 года", – объяснили в "Укртелекоме".

Теги: Укртелеком, телефоны, украинцы
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