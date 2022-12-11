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Умер экс-спикер "Правого сектора" Скоропадский

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Скоропадскому был 41 год
Скоропадскому был 41 год
Фото: Дмитро Ларін / pravda.com.ua

Бывший пресс-секретарь "Правого сектора", журналист и экс-главред журнала "Країна" Артем Скоропадский умер в реанимации в возрасте 41 года после длительной болезни. Об этом сообщили в Facebook жена Скоропадского Елена Солодовникова и его друг, глава "Совета по урбанистике Киева" Виталий Селык.

"Меня не было рядом, я была за границей и никогда себе этого не прощу. Ты говорил: "Никогда не рассказывай, что я помогал кому-то". Извини, я все же расскажу – обо всех этих многочисленных собраниях для раненых, об организации автобусов с едой на фронт, о бабе Кате на два этажа ниже, которой ты покупал еду, потому что она одинока и еще кормит кошек в подъезде. Девять последних лет ты жил тем, что помогал тем, кто в этом нуждался", – написала Солодовникова. 

По ее словам, Скоропадский долго лечился, проходил терапию, но "знал, что угасал".

"Ты радовался, что можешь быть полезен на информационном фронте, хотя, несмотря на свою болезнь, рвался на реальный фронт", – добавила она.

Солодовникова отметила, что прощание состоится "в ближайшее время по православному обряду", место она сообщит позже.

https://www.facebook.com/osollll/posts/pfbid02YytS2tCkGB1FRuPyccjqjvviRrcSSAMsGy2j9TJHtKdx5YxBuHYXofEg9rNgzninl

Селык отметил, что уроженец Москвы, выпускник МГУ Скоропадский сознательно выучил украинский, "когда это еще не было в тренде", и только в прошлом году "наконец-то осуществил мечту – стал гражданином Украины по паспорту, а не только душой".

"Сколько общих акций за спиной. Ты же фактически был летописцем протестного уличного движения Киева, работая корреспондентом в "Коммерсантъ-Украина"... И казалось, все только начиналось. Ты женился, возглавил журнал, развозглавил журнал. И тут… Ты так и не дождался осуществления самой вожделенной мечты последних лет – отдохнуть в теплом (а может, и осеннем) Симеизе, по дороге заехав в Орджо и родной тебе Севас. В твоем личном раю ты туда точно вернешься", – написал Селык.

https://www.facebook.com/selykv/posts/pfbid0VWPwfRFph1Wpk7Gx2whFM36ZJUQ1uiBVvWF2j7NGS2GuUhSZ9EPTNVsJxF7oCH2ol

Контекст:

Скоропадский родился в Москве, окончил факультет журналистики МГУ.

Переехал в Украину в 2005 году, был журналистом украинской редакции "Коммерсанта". Сотрудничал с рядом украинских изданий. С 2014 года получил известность в качестве спикера "Правого сектора". В 2017 году в России объявили его в международный розыск и заочно арестовали за "организацию деятельности экстремистской организации".

В 2021 году получил гражданство Украины. 

Теги: смерть, Правый сектор, некролог, журналисты, Артем Скоропадский, болезнь, Елена Солодовникова
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