Умер экс-спикер "Правого сектора" Скоропадский

"Меня не было рядом, я была за границей и никогда себе этого не прощу. Ты говорил: "Никогда не рассказывай, что я помогал кому-то". Извини, я все же расскажу – обо всех этих многочисленных собраниях для раненых, об организации автобусов с едой на фронт, о бабе Кате на два этажа ниже, которой ты покупал еду, потому что она одинока и еще кормит кошек в подъезде. Девять последних лет ты жил тем, что помогал тем, кто в этом нуждался", – написала Солодовникова.

По ее словам, Скоропадский долго лечился, проходил терапию, но "знал, что угасал".

"Ты радовался, что можешь быть полезен на информационном фронте, хотя, несмотря на свою болезнь, рвался на реальный фронт", – добавила она.

Солодовникова отметила, что прощание состоится "в ближайшее время по православному обряду", место она сообщит позже.

Селык отметил, что уроженец Москвы, выпускник МГУ Скоропадский сознательно выучил украинский, "когда это еще не было в тренде", и только в прошлом году "наконец-то осуществил мечту – стал гражданином Украины по паспорту, а не только душой".

"Сколько общих акций за спиной. Ты же фактически был летописцем протестного уличного движения Киева, работая корреспондентом в "Коммерсантъ-Украина"... И казалось, все только начиналось. Ты женился, возглавил журнал, развозглавил журнал. И тут… Ты так и не дождался осуществления самой вожделенной мечты последних лет – отдохнуть в теплом (а может, и осеннем) Симеизе, по дороге заехав в Орджо и родной тебе Севас. В твоем личном раю ты туда точно вернешься", – написал Селык.