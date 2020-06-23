Умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний, которого называли "лидером украинского крыла УПЦ МП"

Митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата Софроний (Дмитрук) скончался 22 июня на 81-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба церкви.

22 июня на 81-м году жизни скончался митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата Софроний (Дмитрук), сообщается на сайте церкви.

Пресс-служба отметила, что митрополит умер после продолжительной болезни.

Софроний родился в 1940 году в Ровенской области. В 1962–1966 годах учился в Московской духовной семинарии, а в 1966–1970 годах – в Московской духовной академии, по окончании которой получил ученую степень кандидата богословия. В 1970-х жил в России, в 1979-м вернулся в Украину, был настоятелем храмов в Черкасской и Киевской областях. Черкасской епархией УПЦ МП Софроний руководил 28 лет. В 2008 году он был возведен в сан митрополита.

"BBC News Украина" отмечает, что Софроний много лет считался "лидером украинского крыла УПЦ МП", он выступал за автокефалию украинской православной церкви.

В 2018 году он поддержал создание Православной церкви Украины, хотя и не приехал на объединительный собор. Свое отсутствие Софроний объяснил болезнью.

Приходы Черкасской епархии УПЦ МП так и не перешли в ПЦУ.

"Я ни туда и ни сюда. Но я не остаюсь в церкви Московского патриархата! Я не вспоминаю во время службы патриарха [Московского Кирилла]... У независимого государства должна быть независимая церковь", – сказал он в декабре 2018 года.

Собеседники ВВС предполагают, что Софроний опасался присоединения к ПЦУ из-за возможных проблем с имуществом и завершением строительных проектов.