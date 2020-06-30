В Азовском море обнаружили холероподобные вибрионы

В 10 пробах морских и речных вод, которые были взяты в Запорожской области, обнаружили холероподобные вибрионы.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"С 20-го по 26 июня отобрано и исследовано на наличие холеры 84 пробы, в том числе 23 пробы воды Азовского моря, 18 проб воды реки Днепр, 15 проб воды других рек и озер, 23 пробы сточных вод инфекционных больниц и других лечебных учреждений области, пять проб сточных вод до очистки, отобранных на городских очистных сооружениях. Холероподобные вибрионы выделены в 10 пробах: пяти пробах морской воды в Приазовском районе, двух пробах воды реки Молочная и одной пробе воды Старичного озера в Мелитополе, по одной пробе сточных вод инфекционных стационаров до обеззараживания в Мелитополе и Приазовском районе", – сказано в сообщении.

В лабораторном центре подчеркнули, что холероподобные вибрионы "могут вызывать единичные заболевания острыми кишечными инфекциями с легким течением, без осложнений и без тенденции к массовому распространению".