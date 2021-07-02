В Борисполе задержали мужчину, который в нижнем белье пытался провезти бриллианты на 2 млн грн – таможенная служба

Экспресс-анализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное – это бриллианты и изделия из белого золота Фото: dpsu.gov.ua

"Камни общим весом более 14 карат и девять колец из белого золота, украшенные бриллиантами, ввозил наш соотечественник, который возвращался авиарейсом из Турции и для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой "зеленый коридор". На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, гражданин предоставил отрицательный ответ и сказал, что у него только личные вещи", – говорится в сообщении.

Однако при проверке ручной клади у пассажира обнаружили полиэтиленовый пакет с драгоценностями.

После этого мужчина отдал пограничникам еще один полиэтиленовый пакет, в котором находились шесть коробочек с прозрачными бесцветными камнями.

Как отметили в пресс-службе, все драгоценности он перевозил в нижнем белье, которое было на нем.

"Экспресс-анализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное – это бриллианты и изделия из белого золота", – сказано в сообщении.

По данному факту на мужчину составили протокол по ст. 471 (нарушение порядка прохождения таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

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