В Краматорске находящийся в розыске мужчина сам на себя вызвал полицию

Полицейским мужчина заявил, что нуждается в консультации Фото: Патрульна поліція Краматорська та Слов'янська / Facebook

Сообщается, что, звоня на линию 102, мужчина заявил, что нуждается в консультации.

"В полицию поступило обращение информационного характера, гражданин сообщил, что нуждается в консультации. Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и попросил проверить, находится ли он в розыске", – говорится в сообщении.

В служебной базе данных патрульные обнаружили информацию, что 41-летний местный житель действительно находится в розыске Краматорского районного управления полиции за неоднократные кражи.

Мужчину доставили в райотдел.