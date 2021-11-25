В Луганской области госпитализировали пятерых детей, отравившихся в школе-интернате

Сообщается, что ночью 25 ноября в полицию города Кременная поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о госпитализации пятерых несовершеннолетних детей в возрасте от семи до 10 лет с диагнозом "пищевое отравление".

"По предварительной информации, установлено, что около двух часов ночи пяти воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, криминалистической лаборатории, представители Госпотребслужбы и прокуратуры, чтобы установить причины отравления детей.